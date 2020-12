NBA: Antetokounmpo podpísal s Milwaukee novú päťročnú zmluvu

Milwaukee 15. decembra (TASR) - Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo bude obliekať dres Milwaukee Bucks v zámorskej NBA aj v nasledujúcich piatich sezónach. V utorok to uviedol na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.



Dvadsaťšesťročný basketbalista mal do pondelka termín na podpísanie novej zmluvy, podľa denníka The Athletic súhlasil s päťročným kontraktom v hodnote 228 miliónov dolárov. Dvojnásobný najlepší hráč sezóny v NBA napísal: "Teším sa, že budem súčasťou Milwaukee Bucks v nasledujúcich 5 rokoch. Toto je môj domov, toto je moje mesto."