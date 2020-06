NBA: Antetokunmpo aktívne podporil protesty proti rasizmu v Milwaukee

Milwaukee 7. júna (TASR) - Líder aktuálne najlepšieho tímu basketbalovej NBA Jannis Antetokunmpo sa zúčastnil na protestnom pochode proti rasizmu v meste Milwaukee, kde sídli jeho zamestnávateľ. Reagoval tak na násilnú smrť afroameričana Georga Floyda v Minneapolise.



Reprezentant Grécka nigérijského pôvodu sa zúčastnil na pochode spolu s viacerými svojimi spoluhráčmi z tímu Bucks. "Chcem, aby moje deti vyrastali v Milwaukee a nebáli sa kráčať po ulici. Nechcem, aby niekto do ich sŕdc zasial nenávisť. Chceme zmenu, chceme spravodlivosť. To je to, prečo tu kráčam s vami," povedal zhromaždeniu držiteľ ocenenia MVP ligy sa sezónu 2018/19. Správu priniesol portál eurohoops.net.