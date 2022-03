NBA: Antetokunmpo sa vrátil po zranení, Bucks si poradili s Chicagom

výsledky NBA:



Orlando - Golden State 94:90

New York - Atlanta 111:117

Milwaukee - Chicago 126:98

Denver - Los Angeles Clippers 127:115



New York 23. marca (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks si poradili v noci na stredu v NBA doma s Chicagom Bulls 126:98. Do zostavy úradujúceho šampióna sa po zranení kolena vrátil jeho líder Jannis Antetokunmpo a na víťazstve sa podieľal 25 bodmi a 17 doskokmi. Jrue Holiday potiahol domácich k triumfu 27 bodmi.V drese Milwaukee chýbal Khris Middleton, ktorého sužuje boľavé zápästie na ľavej ruke. Bucks vyhrali už pätnásty z uplynulých 16-tich vzájomných duelov s Chicagom, zvíťazili aj vo všetkých troch v tejto sezóne.V ďalšom stretnutí Atlanta uspela na palubovke New Yorku Knicks 117:111, v drese Hawks zaznamenal Trae Young 45 bodov a osem asistencií.