NBA: Atlanta a New Orleans postúpili do play off

NBA - výsledky:



Cleveland - Atlanta 101:107,

LA Clippers - New Orleans 101:105

New York 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Atlanty a New Orleans postúpili do play off NBA. Hawks zvíťazili v súboji play in o 8. nasadené miesto vo Východnej konferencii na palubovke Clevelandu 107:101 a v 1. kole nadstavby sa stretnú Miami. Pelicans vybojovali víťazstvo na palubovke Los Angeles Clippers 105:101 a v play off sa predstavia proti Phoenixu.