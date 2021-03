NBA: Atlanta vyhrala trojkou Snella v poslednej sekunde nad Torontom

NBA - sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - DETROIT PISTONS 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

najviac bodov: Washington 20, Hayward a Rozier po 17 - Grant 32, Bey 14, Mychajľuk 11



BROOKLYN NETS - BOSTON CELTICS 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)

najviac bodov: Irving 40 (5 trojok), Harden 22 (10 doskokov), Shamet 18 (6 trojok) - Tatum 31, Smart 19, Theis 17



TORONTO RAPTORS - ATLANTA HAWKS 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)

najviac bodov: N. Powell 33 (6 trojok), Boucher 29, Lowry 17 (12 asistencií) - Trae Young 37, Gallinari 20, Huerter 19



MIAMI HEAT - ORLANDO MAGIC 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)

najviac bodov: Butler 27 (11 asistencií), Olynyk 20, Herro 17 - Vučevič 24 (17 doskokov), Bacon 21, Carter-Williams 17



CHICAGO BULLS - PHILADELPHIA 76ERS 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)

najviac bodov: Markkanen 23 (7 trojok), LaVine 19, C. White 18 - T. Harris 24, Howard 18 (12 doskokov), Korkmaz 16



MILWAUKEE BUCKS - NEW YORK KNICKS 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)

najviac bodov: Antetokunmpo 24 (10 asistencií i doskokov), Forbes 21 (7 trojok), Middleton a B. Lopez po 14 - Barrett 22, Burks 17, Quickley 15



NEW ORLEANS PELICANS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)

najviac bodov: Williamson 24, Ingram a Adams (12 doskokov) po 13 - Nowell 28 (6 trojok), Edwards 27, McDaniels 20



OKLAHOMA CITY THUNDER - DALLAS MAVERICKS 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)

najviac bodov: Gilgeous-Alexander 32, Horford 21, Pokuševski a Dort po 14 - Richardson 27, Brunson 26, Hardaway 24



PORTLAND TRAIL BLAZERS - PHOENIX SUNS 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)

najviac bodov: Lillard 30 (5 trojok), Trent 17, Kanter 16 (11 doskokov) - Booker 35, Paul 19, Mikal Briges 18



SACRAMENTO KINGS - HOUSTON ROCKETS 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)

najviac bodov: Fox 30, Barnes (11 doskokov), Holmes (11 doskokov) a Hield (5 trojok) po 20 - Oladipo 23, E. Gordon 17, Tate 16



LOS ANGELES CLIPPERS - GOLDEN STATE WARRIORS 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)

najviac bodov: K. Leonard 28 (5 trojok), George 17, Ibaka 16 (14 doskokov) - Wiggins a Oubre po 15, Stephen Curry, Wiseman a Poole po 14

New York 12. marca (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v noci na piatok v súboji popredných tímov Východnej konferencie NBA nad Bostonom Celtics 121:109. Ukončili tak štvorzápasovú víťaznú šnúru súpera. Druhý tím východu potiahol Kyrie Irving 40 bodmi, Bostonu nestačilo 31 bodov Jaysona Tatuma.Brooklyn zvíťazil v 12 z uplynulých 13 duelov. K dispozícii pritom stále nemal zranenú hlavnú hviezdu Kevina Duranta a ani čerstvú posilu Blakea Griffina. "," objasnil príčinu úspešných výsledkov Brooklynu krídelník Landry Shamet, ktorý premenil v zápase 6 trojok a z pozície náhradníka si zapísal 18 bodov.Brooklyn je v tabuľke Východnej konferencie na druhom mieste o pol zápasu za Philadelphiou. Tá dokázala zvíťaziť v Chicagu 127:105, hoci nemala k dispozícii kľúčové opory Joela Embiida a Bena Simmonsa. Obaja sú v izolácii po kontakte s osobou nakazenou koronavírusom.Tretí tím východu Milwaukee si hladko poradil doma s New Yorkom Knicks 134:101. Jannis Antetokunmpo si pripísal piaty triple double v sezóne, 24 bodov, 10 asistencií i doskokov.Atlanta zvíťazila na palubovke Toronta o bod 121:120 zásluhou trojky s klaksónom v podaní Tonyho Snella. Hawks v zápase uspeli, hoci ešte šesť minút pred koncom prehrávali o 15 bodov.Pre krídelníka Snella bol víťazný kôš iba druhou úspešnou strelou v zápase, zaznamenal 6 bodov. Najlepším strelcom Atlanty bol tradične rozohrávač Trae Young s 37 bodmi. "," povedal podľa TSN tréner Atlanty Nate McMillan.Piaty duel v sérii vyhrali hráči Phoenixu Suns a majú druhú najlepšiu bilanciu na západe i v celej súťaži. Pri víťazstve 127:121 na palubovke Portlandu potiahol hráčov z Arizony tradične Devin Booker, keď nazbieral 35 bodov.Dallas sa musel na palubovke Oklahomy City zaobísť bez opôr Luku Dončiča i Kristapsa Porziňgisa a prehral 108:116. Houston neuspel už v 14. zápase v sérii, na palubovke Sacramenta prehral o 20 bodov.