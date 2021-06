Atlanta zvíťazila v prvom súboji finále konferencie v Milwaukee

play off NBA



finále Východnej konferencie - prvý zápas /na štyri víťazstvá/:



MILWAUKEE BUCKS - ATLANTA HAWKS 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)

Najviac bodov: Antetokoumpo 34 (12 doskokov), Holiday 33 (10 asistencií), Middleton 15 - Young 46 (11 asistencií), Collins 23 (15 doskokov), Huerter 13, Capela 12 (19 doskokov), 16.310 divákov

/stav série: 0:1/

New York 24. júna (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks uspeli v úvodnom dueli finále play off Východnej konferencie NBA. V noci na štvrtok zvíťazili na palubovke Milwaukee Bucks 116:113. Druhý zápas je na programe o dva dni opäť v Milwaukee.V drese hostí exceloval Trae Young, ktorý konto súpera zaťažil 48 bodmi. Len o dva body zaostal za svojim kariérnym maximom. "," uviedol Young pre zámorské médiá.Za domácich mal Jannis Antetokounmpo 34 bodov, 12 doskokov a len jedna asistencia mu chýbala k triple-double. Bucks tentokrát nepotiahol Khris Middleton, ktorý nepremenil ani jeden z deviatich trojkových pokusov. "," priznal Midleton.Hawks majú na palubovkách súperov v play off v aktuálnej sezóne bilanciu šesť výhier a dve prehry. Bucks v tohtosezónnej vyraďovačke utrpeli prvú domácu prehru.