NBA: Ayton podpísal štvorročnú zmluvu s Phoenixom

Phoenix 19. júla (TASR) - Bahamský pivot Deandre Ayton podpísal novú zmluvu s basketbalistami Phoenixu Suns. V tíme NBA zarobí najbližšie štyri roky 133 miliónov dolárov.



Ayton, ktorého draftoval Phoenix ako jednotku v roku 2018, si udržiava priemer 16 bodov a 10 doskokov za zápas. Pred rokom sa však nedohodol s mužstvom na predĺžení kontraktu a po sezóne vstúpil na trh voľných hráčov. Do svojho kádra sa ho snažila získať Indiana, s ktorou podpísal predbežnú dohodu. Dostal sa do pozície obmedzeného voľného hráča, čím ponúkol Suns možnosť udržať si ho. Zároveň však týmto krokom znemožnil možnú výmenu za Kevina Duranta, ktorý chce odísť z Brooklynu a Phoenix bol hlavný kandidát na jeho angažovanie.



Klub z Arizony sa rozhodol napokon ponuku dorovnať a pokračovať v spolupráci s 24-ročným pivotom. "Znepokojovalo ma, ako to dopadne. Pochopil som však, že ide o biznis. Teraz sa konečne môžem posunúť ďalej a sústrediť sa na prácu," citoval Aytona portál ESPN.