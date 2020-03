NBA až do odvolania ruší pre koronavírus všetky zápasy

Los Angeles 12. marca (TASR) - Americká basketbalová liga NBA sa až do odvolania rozhodla počnúc štvrtok zrušiť všetky zápasy aktuálnej sezóny. K takémuto rozhodnutiu pristúpila po tom, ako sa u jedného z hráčov basketbalového tímu Utah Jazz predbežne po lekárskych testoch potvrdilo ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. S odvolaním sa na oznámenie NBA o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Výsledok lekárskeho testu s pozitívnym nálezom bol známy krátko pred začiatkom zápasu medzi tímami Utah Jazz a Oklahoma City Thunder a začiatok zápasu z tohto dôvodu náhle odložili. NBA však neskôr uviedla, že hráč s pozitívnym testom na ihrisku v tom čase nebol.



Vedenie NBA následne oznámilo, že až "do odvolania" všetky zápasy aktuálnej sezóny ruší, pričom v rámci tejto "prestávky" chce rozhodnúť o ďalších opatreniach týkajúcich sa pandémie koronavírusu.



NBA nezverejnila meno hráča tímu Utah Jazz, u ktorého sa ochorenie COVID-19 potvrdilo, viaceré americké média sa však domnievajú, že ide o Francúza Rudyho Goberta, ktorý v zápase nemal hrať pre chorobu. AFP v tejto súvislosti uvádza, že na zápase mal chýbať aj jeho spoluhráč Emmanuel Mudiay z Konžskej demokratickej republiky, a to taktiež pre bližšie nespresnenú chorobu.