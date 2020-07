Bagley sa zranil a Sacramentu už v tejto sezóne nepomôže

Sacramento 22. júla (TASR) – Basketbalista Sacramenta Kings Marvin Bagley sa zranil a svojmu tímu už vo zvyšku sezóny NBA nepomôže. Podkošový hráč si podvrtol pravú nohu. Bagley má v prerušenej sezóne bilanciu 14 bodov a 8 doskokov na stretnutie, no pre zranenia odohral iba 13 duelov.



Sacramento čelí týždeň pred reštartom NBA problémom. Štyria hráči sa nedávno nakazili koronavírusom, Richaun Holmes musel po opustení kampusu v Orlande nastúpiť do desaťdňovej karantény. Členok si nedávno podvrtol aj prvý rozohrávač De'Aaron Fox.



NBA bude pokračuje v piatok 31. júla ráno SELČ. Sacramento je na 11. priečke Západnej konferencie za Memphisom, ktorý drží poslednú postupovú priečku do play off. Správu priniesol server ESPN.