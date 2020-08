NBA: Bamba z Miami dostal postkoronavírusový syndróm

Orlando 15. augusta (TASR) - Basketbalisti Orlanda Magic sa musia v play off NBA zaobísť bez Moa Bambu. Ten musel opustiť areál Disney Worldu po tom, ako sa u neho objavil postkoronavírusový syndróm.



Bambovi diagnostikovali ochorenie COVID-19 v júni, no do reštartu sezóny sa stihol vyliečiť. Teraz opustil "bublinu" a čakajú ho ďalšie testy. Informovala o tom agentúra AFP.