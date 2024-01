NBA: Basketbalisti Bostonu zvíťazil v Indiane

NBA - sumáre:



Indiana Pacers - Boston Celtics 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)



najviac bodov: Mathurin 20, Haliburton 17, Hield 15 - Tatum 38, Brown 31, Horford 10







Washington Wizards - New York Knicks 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)



najviac bodov: Kuzma 27, Avdija 23 (10 doskokov), Jones 11 - Randle 39, Brunson 33, DiVincenzo 10







Philadelphia 76ers - Utah Jazz 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)



najviac bodov: Maxey 25, Oubre 24, Reed 16 - Markkanen 33 (13 doskokov), Sexton 22 (10 asistencií), Collins 19







Houston Rockets - Milwaukee Bucks 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)



najviac bodov: Šengün 21 (11 doskokov), Jalen Green a Jeff Green po 16 - Antetokunmpo 48 (17 doskokov), Lillard 18, Middleton 10









New York 7. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu potvrdili pozíciu lídra NBA, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke Indiany 118:101. Najviac bodov dal za víťazov Jayson Tatum - 38, Jaylen Brown pridal 31. Celtics zvýšili svoj náskok na čele Východnej konferencie na 3,5 stretnutia, pretože Milwaukee prehralo v Houstone 108:112. Bucks nestačilo ani 48 bodov a 17 doskokov Jannisa Antetokunmpa.Boston udržal tradične ofenzívny tím Indiany na najnižšom útočnom čísle v sezóne. "povedal podľa AFP Tatum, ktorý v zápase premenil osem trojok, čo jej jeho sezónne maximum.Celtics viedli v prvom polčase aj o 16 bodov, v záverečnej štvrtine však domáci znížili aj na rozdiel jediného koša. Líder súťaže však záver zvládol, hoci sa musel vyrovnať aj s absenciou pivota Kristapsa Porziňgisa, ktorý duel nedohral pre zranenie oka." našiel príčinu neúspechu líder Indiany Tyrese Haliburton.Antetokunmpo si po siedmykrát v sérii zapísal double double, no Houston odpovedal kvalitným kolektívnym výkonom, keď až sedem hráčov Rockets skončilo v dvojciferných číslach. Najviac bodov dal Alperen Šengün - 21 a pridal aj 11 doskokov.našiel príčinu úspechu turecký pivot.Bucks nezačali kalendárny rok 2024 ideálne, prehrali tri z uplynulých štyroch stretnutí.burcoval grécky MVP finále z roku 2021 Antetokunmpo.Philadelphia nastúpila doma bez úradujúceho MVP ligy Joela Embiida, ktorý má problémy s kolenom. Tretí tím východu bol napriek tomu proti Utahu favoritom, no duel nezvládol a prehral 109:120. Jazz viedol fínsky pivot Lauri Markkanen s 33 bodmi a 13 doskokmi.