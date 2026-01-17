< sekcia Šport
NBA: Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v Toronte
Najlepším strelcom víťazov bol James Harden s 31 bodmi.
Autor TASR
New York 17. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v NBA v noci na sobotu na palubovke Toronta 121:117 po predĺžení. Pripísali si tak dvanásty triumf v uplynulých štrnástich dueloch a po zlom začiatku sezóny sa už posunuli nad čiaru postupu do vyraďovacej časti. V Západnej konferencii im patrí 10. priečka o pol stretnutia pred Memphisom. Najlepším strelcom víťazov bol James Harden s 31 bodmi.
NBA - výsledky:
Indiana - New Orleans 127:119, Philadelphia - Cleveland 115:117, Brooklyn - Chicago 112:109, Toronto - Los Angeles Clippers 117:121 pp, Houston - Minnesota 110:105, Sacramento - Washington 128:115
