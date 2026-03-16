< sekcia Šport
Bayern neuspel s odvolaním voči trestu pre Diaza
Diaz uvidel druhú žltú kartu v sobotňajšom stretnutí v Leverkusene po strete s brankárom súpera Janisom Blaswichom.
Autor TASR
Mníchov 16. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov neuspel so snahou zrušiť pre svojho hráča Luisa Diaza jednozápasový dištanc za červenú kartu. Nemecký futbalový zväz (DFB) odvolanie zamietol, hoci rozhodca, ktorý kolumbijského útočníka vylúčil, pripustil svoj omyl.
Diaz uvidel druhú žltú kartu v sobotňajšom stretnutí v Leverkusene po strete s brankárom súpera Janisom Blaswichom. Duel sa skončil remízou 1:1, Bayern si po 26. kole Bundesligy udržal náskok na čele, no už iba o deväť bodov pred Dortmundom. „Nie je dôležité, že by sa verdikt rozhodcu pravdepodobne zmenil, ak by si situáciu mohol pozrieť na videu. Rozhodnutie priamo na trávniku je možné zvrátiť iba ak je bez akýchkoľvek pochybností objektívne nesprávne. Toto nie je ten prípad,“ citovala DPA stanovisko disciplinárnej komisie DFB.
Zástupcovia Bayernu priamo po stretnutí deklarovali rozhorčenie nad vylúčením Diaza a vyslúžili si za to aj kritiku. Kolumbijčan bude musieť vynechať v nemeckej najvyššej súťaži duel proti Unionu Berlín.
