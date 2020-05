Bogdanovič podstúpil operáciu zápästia a sezóna sa pre neho skončila

New York 18. mája (TASR) - Chorvátsky basketbalista Bojan Bogdanovič podstúpil operáciu pravého zápästia a už nezasiahne do prerušenej sezóny zámorskej NBA.



Tridsaťjedenročný krídelník Utahu Jazz by sa mal plne zotaviť pred štartom nasledujúceho ročníka, informoval portál ESPN. V prerušenej sezóne mal priemer 20,2 bodu, 4,1 doskoku a 2,1 asistencie na zápas. Do Utahu prišiel vlani v lete, predtým pôsobil v Indiane, Brooklyne a Washingtone. Informovala agentúra AFP.