NBA: Bojan Bogdanovič posilní New York, Hayward do Oklahomy City

New York 8. februára (TASR) - Chorvátsky basketbalista Bojan Bogdanovič posilní New York Knicks. Dres v posledný deň pred uzávierkou trejdov v NBA zmenil aj Gordon Hayward, ktorý zamieril z Charlotte do Oklahomy City.



Bogdanovič bol doteraz s platom 20 miliónov dolárov ročne najlepšie plateným hráčom najslabšieho tímu ligy Detroitu. Tridsaťštyriročný veterán má v sezóne priemer 20 bodov na zápas a drží si percentuálnu úspešnosť 41,5 percenta spoza trojkového oblúka, svoju najvyššiu v kariére. New Yorku by mal chorvátsky ostrostrelec pomôcť v boji o titul, na ktorý čaká od roku 1973, Knicks sú aktuálne na 4. priečke Východnej konferencie.



Detroit dostal od Knicks štyroch hráčov na čele s Evanom Fournierom a dva výbery v 2. kole draftu. Pistons získali do svojich radov aj krídelníka Simoneho Fontecchia, ktorý sa v tejto sezóne nečakane prepracoval do základnej zostavy Utahu Jazz.



Veterána na poste krídla získal aj vedúci tím Západnej konferencie, Gordon Hayward bude hrať za Oklahomu City. Thunder poslali do Charlotte Dávisa Bertánsa, Vasilijeho Miciča a draftovú kompenzáciu. Čoskoro 34-ročný Hayward sa trápi so zranením lýtka, no v tejto sezóne má priemer 14,5 bodu na zápas.



Aktívni na trhu boli aj Toronto Raptors, ich mužstvo posilnia z Utahu Kelly Olynyk a Ochai Agbaji. Zaplatili za nich výberom v 1. kole tohtoročného draftu, ktorý by však mal byť v závere tretej desiatky. Indiana vymenila Buddyho Hielda do Philadelphie a získala Furkana Korkmaza, Marcusa Morrisa a tri výbery v 2. kole. Informácie pochádzajú z ESPN a TSN.