NBA: Borrego skončil na poste trénera Charlotte Hornets

Charlotte 22. apríla (TASR) - Tím zámorskej basketbalovej NBA Charlotte Hornets ukončil po štyroch sezónach spoluprácu s trénerom Jamesom Borregom. Jeho zverenci druhý rok za sebou nedokázali uspieť v zápase play in o postup do play off profiligy.



V tomto ročníku v ňom podľahli Atlante. Hornets sa do vyraďovačky nedostali ani raz od sezóny 2015/2016, na víťazstvo v sérii play off čakajú dokonca už od ročníka 2001/2002. Informovala agentúra AP.