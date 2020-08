NBA: Boston a Toronto postúpili do konferenčného semifinále

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



Philadelphia - Boston 106:110



/konečný výsledok série: 0:4, Boston postúpil do konferenčného semifinále/





Brooklyn - Toronto 122:150



/konečný výsledok série: 0:4, Toronto postúpilo do konferenčného semifinále/





štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy



Utah - Denver 129:127



/stav série: 3:1/





Dallas - Los Angeles Clippers 135:133 pp



/stav série: 2:2/

Orlando 24. augusta (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors a Bostonu Celtics postúpili do semifinále play off Východnej konferencie NBA. Oba tímy si vybojovali účasť v 2. kole vyraďovačky v najkratšom možnom termíne po víťazstve 4:0 na zápasy.Obhajca titulu Toronto zdolal Brooklyn vo štvrtom meraní síl hladko 150:122, Boston si postrážil postup po víťazstve 110:106 nad Philadelphiou.Súboje v Západnej konferencii priniesli oveľa väčšiu drámu. Luka Dončič rozhodol v predĺžení trojkou v záverečnej sekunde duel Dallasu s Los Angeles Clippers, Texasania vyrovnali sériu na 2:2. Zápas Utahu s Denverom priniesol veľký strelecký súboj rozohrávačov. Donovan Mitchell pomohol k víťazstvu Jazz 129:127 51 bodmi, Nuggets nestačilo ani 50 bodov Jamala Murrayho.