NBA: V noci hviezdili Jaylen Brown a Jason Tatum

BOSTON CELTICS - CLEVELAND CAVALIERS 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)



Najviac bodov: J. Brown 34 (5 trojok), Tatum 30 (5 trojok), Kanter 14 - Love 30, Sexton 21, K. Porter 16



CHARLOTTE HORNETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 102:104 pp (18:26, 25:27, 22:19, 29:22 - 8:10)



Najviac bodov: Rozier 25, Graham 15 (13 asistencií), Washington 14 - Gilgeous-Alexander 27, Schröder 24, Paul 16





ORLANDO MAGIC - PHILADELPHIA FLYERS 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)



Najviac bodov: Fournier 20, A. Gordon 19 (11 doskokov), Ross 17 - T. Harris a Embiid po 24 (obaja po 11 doskokov), Richardson 15





ATLANTA HAWKS - MILWAUKEE BUCKS 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)



Najviac bodov: Crabbe 20, Trae Young a Huerter po 12 - Middleton 23, B. Lopez 19, Ilyasova 18 (17 doskokov)



MIAMI HEAT - INDIANA PACERS 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)



Najviac bodov: Butler 20, D. Robinson (6 trojok) a Adebayo (15 doskokov) po 18 - A. Holiday 17, Warren a Lamb po 16



GOLDEN STATE WARRIORS - PHOENIX SUNS 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)



Najviac bodov: Russell 31, Lee 16, Burks 13 - Booker 34, Šarič (10 doskokov) a Rubio po 11

New York 28. decembra (TASR) – Basketbalisti Bostonu dosiahli piate víťazstvo za sebou v NBA. V noci na dnes doma zdolali Cleveland 129:117. V drese Celtics hviezdili Jaylen Brown s 34 bodmi a Jason Tatum, ktorý ich nazbieral o štyri menej. Brown pokoril tridsaťbodovú hranicu druhýkrát za sebou, podarilo sa mu to premiérovo v kariére.Do formy sa dostali aj hráči Golden State, keď na vlastnej palubovke zdolali Phoenix 105:96 a pripísali si štvrté víťazstvo v sérii. Naopak, Suns prehrali ôsmy duel v rade.Miami Heat zvíťazilo o jeden bod nad Indianou Pacers 113:112 a udržuje si najlepšiu domácu bilanciu v lige 14-1. Zápas rozhodol 6,8 sekúnd pred koncom Slovinec Goran Dragič.vysvetlil príčiny neúspechu tréner Indiany Nate McMillan. Miami "preskákalo" Indianu pri doskakovaní celkovo v pomere 56:34.Orlando zdolalo Philadelphiu prekvapujúco 98:97. Magic mohli zápas zvládnuť pohodlnejšie, no v koncovke pri vabanku hostí nepremieňali trestné hodypovedal podľa TSN tréner Orlanda Steve Clifford.V dôležitom súboji dvoch tímov na hranici postupu do play off z rozdielnych konferencií vyhrala Oklahoma City v Charlotte 104:102 po predĺžení. Hornets sú na východe prví pod čiarou, keď prehrali štvrtý duel v rade.Najlepší tím ligy Milwaukee suverénne zdolal najslabšie družstvo súťaže Atlantu. Nepotreboval k tomu ani svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa, ktorého nechali odpočívať. Naopak, ďalšou ranou pre Hawks je zranenie ich najlepšieho hráča Traea Younga, ktorý nedohral duel s poraneným členkom a minimálne na ďalší zápas nenastúpi.