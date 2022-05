Boston doma ani raz neviedol a prehral s Miami 103:109

semifinále play off NBA

finále Východnej konferencie - 3. zápas:

Boston Celtics - Miami Heat 103:109 (18:39, 29:23, 25:25, 31:22)



najviac bodov: Brown 40, Horford 20 (14 doskokov), Tatum a G. Williams po 10 - Adebayo 31 (10 doskokov), Tucker 17, Strus 16



/stav série 1:2/

New York 22. mája (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zvíťazili v treťom stretnutí finále Východnej konferencie play off NBA na palubovke Bostonu Celtics 109:103. Ujali sa tak vedenia v sérii 2:1 na zápasy. Víťazov viedol pivot Bam Adebayo s 31 bodmi a 10 doskokmi, domácim nestačilo ani 40 bodov Jaylena Browna. Klub z Floridy však môže mrzieť zranenie lídra Jimmyho Butlera, ktorý pre problémy s kolenom nenastúpil na druhý polčas.Butler už z rovnakého dôvodu vynechal jeden duel 1. kola play off proti Atlante.informoval podľa AP tréner Miami Erik Spoelstra.Celtics ani raz neviedli. Prehrávali aj o 25 bodov, no dokázali v záverečnej štvrtine znížiť na rozdiel jediného bodu.vysvetlil príčinu úspešného vstupu do stretnutia Adebayo.Ústredný zakončovateľ Bostonu Jayson Tatum mal problémy s ramenom a nedarilo sa mu ani strelecky. Dal iba 10 bodov.sebakriticky priznal Tatum.