NBA: Boston má postup na dosah, Toronto znížilo stav série na 1:3

NBA - 1. kolo play off

štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25)



najviac bodov: Siakam 34, Trent 24, Thaddeus Young 13 - Harden 22, Embiid 21, T. Harris 15 (11 doskokov)



/stav série: 1:3/





3. zápas:



Brooklyn Nets - Boston Celtics 103:109 (25:30, 25:23, 22:28, 31:28)



najviac bodov: B. Brown 26, Durant a Irving po 16 - Tatum 39, J. Brown 23, Smart 14



/stav série: 0:3/





štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Utah Jazz - Dallas Mavericks 100:99 (24:23, 30:19, 24:39, 22:18)



najviac bodov: Clarkson 25, Mizchell 23, Gobert 17 (15 doskokov) - Dončič 30 (10 doskokov), Brunson 23, Finney-Smith, D. Powell a Bullock po 11



/stav série: 2:2/





Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31)



najviac bodov: Towns 33 (14 doskokov), Edwards 24, Beverley 17 - Bane 34 (8 trojok), Brooks 24, Clarke 15



/stav série: 2:2/

New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke Brooklynu 109:103 a vedú v sérii 1. kola Východnej konferencie 3:0 na zápasy. Tím Nets, ktorí americkí analytici pred sezónou označovali ako kandidáta na titul číslo jeden, je tak krok od vypadnutia. Stav 0:3 ešte žiaden tím v histórii súťaže neotočil.Celtics dokázali opäť eliminovať hlavné hviezdy súpera, Kevin Durant aj Kyrie Irving zaznamenali iba 16 bodov. Durant sa dostal iba k 11 strelám z poľa, Irving mal bilanciu 0:7 spoza trojkového oblúka. Najviac bodov za Nets dal Bruce Brown - 26. "," odmietol zložiť zbrane tréner Brooklynu Steve Nash podľa AFP. V drese Celtics zaznamenal Jayson Tatum 39 bodov. "," tešil sa najlepší strelec Bostonu.Utah doma v dráme zdolal o jediný bod 100:99 hráčov Dallasu a vyrovnal stav série na 2:2. Mavericks viedli ešte 32 sekúnd pred koncom o štyri body, no záver patril domácim. Donovan Mitchell najprv premenil dve šestky a 11 sekúnd pred koncom prihral na smeč Rudymu Gobertovi. "," vyjadril spokojnosť tréner Utahu Quin Snyder.Mavericks nevyužili ani návrat hlavnej hviezdy Luku Dončiča. Slovinský tvorca hry si pripísal v prvom vystúpení v play off v sezóne 30 bodov a 10 doskokov. Pri záverečnej akcii duelu ho však súper zdvojil a posledná strela zostala na Spencerovi Dinwiddiem, ktorú ťažkú trojku nepremenil. "," prezradil Dončič.O jediný bod zvíťazila doma aj Minnesota nad Memphisom 119:118. Timberwolves si však duel v závere kontrolovali a Desmond Bane iba v poslednej sekunde znížil trojkou. Domáci nepustili v záverečnej štvrtine súpera ani raz do vedenia. Štatisticky ich viedol pivot Karl-Anthiny Towns s 33 bodmi a 14 doskokmi. Bane na druhej strane premenil osem trojok a dal 34 bodov.Toronto sa udržalo v play off, keď vo štvrtom stretnutí 1. kola Východnej konferencie zvíťazilo doma nad Philadelphiou 110:102. Znížilo tak stav série na 1:3 na zápasy. Víťazov potiahol s 34 bodmi pivot Pascal Siakam.