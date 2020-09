NBA: Boston odvrátil hrozbu vypadnutia, Miami zdolal 121:108

play off NBA:



finále Východnej konferencie - 5. zápas:



BOSTON CELTICS - MIAMI HEAT 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25)



najviac bodov: Tatum 31 (10 doskokov), Brown 28, Theis (13 doskokov) a Walker po 15 - Dragič 23, Robinson 20, Butler 17



/stav série 2:3/

Orlando 26. septembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu odvrátili hrozbu vypadnutia z play off NBA, v piatom stretnutí finálovej série Východnej konferencie zdolal Miami 121:108. V sérii je stav 2:3 v ich neprospech. Lídrom Celtics bol autor 31 bodov Jayson Tatum, ktorý si pripísal aj desať doskokov.Miami si vypracovalo v prvom polčase 12-bodový náskok, no Boston odštartoval druhý polčas víťazným úsekom 20:5 a prevzal kontrolu nad duelom. "" povedal pre ESPN tréner Bostonu Brad Stevens.Na rozdiel od predchádzajúcich meraní síl dokázalo podkošové duo Bostonu Daniel Theis a Enes Kanter zatieniť dlháňa Miami Bama Adebaya. Ten si v závere štvrtého zápasu poranil rameno a nastúpil s ochranným rukávom, no po stretnutí sa nevyhováral. "" sypal si popol na hlavu Adebayo, ktorý zaznamenal 13 bodov a 8 doskokov.Tréner floridského tímu však videl príčinu neúspechu inde. "" povedal Erik Spoelstra.