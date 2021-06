NBA: Boston poslal Kembu Walkera do Oklahomy City

Boston 18. júna (TASR) - Americký basketbalista Kemba Walker už nebude hrať v NBA za Boston Celtics. Tím ho vymenil do Oklahomy City.



Boston sa vzdal aj výberu v 1. kole najbližšieho draftu. Oklahoma City tak bude tento rok vyberať až trikrát z prvých dvadsiatich pozícii, patrí jej 4., 16. a 18. priečka. Thunder poslali na oplátku do Bostonu aj veterána Ala Horforda, ktorý si dres Celtics oblečie opäť po dvoch rokoch.



Walker sa po príchode zo Charlotte pred dvoma rokmi stal najlepšie plateným hráčom Bostonu, no k lepším výsledkom klub nepriviedol. Finalista Východnej konferencie z minulého ročníka v prebiehajúcej sezóne skončil už v 1. kole play off. "Kemba je skvelý spoluhráč a skutočný profesionál. Chcel by som sa mu poďakovať za pozitívny prínos a obrovský vplyv, ktorý mal pre klub i mesto Boston," uviedol podľa ESPN Brad Stevens, ktorý sa posunul z pozície trénera tímu na post generálneho manažéra Celtics.