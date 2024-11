NBA: Boston prehral s Atlantou, New York uspel s Philadelphiou

NBA - výsledky:



Boston - Atlanta 116:117, Detroit - Miami 123:121 pp, Orlando - Charlotte 114:89, Philadelphia - New York 99:111, Milwaukee - Toronto 99:85, Utah - Phoenix 112:120, Golden State - Dallas 120:117, Portland - Minnesota 122:108

New York 13. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu prehrali v noci na stredu v zámorskej NBA s Atlantou tesne 116:117. Obhajca titulu zaznamenal tretiu prehru v sezóne, keď im nepomohol ani výkon dvojice Jaylen Brown (37 bodov) a Derrick White (31). New York Knicks uspel na palubovke Philadelphii 111:99. Joel Embiid absolvoval sezónny debut za 76ers.Celtics nepomohol ani 15-bodový náskok v tretej štvrtine. Dyson Daniels zaznamenal v drese hostí kariérové maximum 28 bodov. Jalen Johnson dosiahol triple double za 18 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií. Hostia uspeli aj bez zraneného Traea Younga.Knicks potiahol OG Anunoby, ktorý nastrieľal 24 bodov. Josh Hart dosiahol triple double za 14 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií. Embiid počas svojej premiéry v ročníku za Philadelphiu skončil s 13 bodmi. Bol to pre neho prvý duel od 10. augusta, keď pomohol USA triumfovať vo finále OH v Paríži.Hráči Golden State zvíťazili nad Dallasom 120:117. Stephen Curry viedol Warriors s 37 bodmi. Domáci triumfovali v deviatom z jedenástich duelov tejto sezóny. V drese Mavericks mali až traja hráči viac ako 20 bodov, no ani to nepomoholo tímu, ktorý prehral tretíkrát za sebou. Luka Dončič viedol strelcov Dallasu s 31 bodmi. Zápasy boli zároveň súčasťou Pohára NBA.