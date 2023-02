NBA: Boston si poradil s Brooklynom, Memphis nezvládol Portland

NBA - výsledky:



Philadelphia - Orlando 105:94

Memphis - Portland 112:122

Boston - Brooklyn 139:96

Houston - Oklahoma City 112:106

Minnesota - Golden State 119:114 pp

San Antonio - Sacramento 109:119

Utah - Toronto 131:128

Phoenix - Atlanta 100:132

New York 2. februára (TASR) - Líder basketbalovej NBA Boston si v stretnutí popredných tímov Východnej konferencie suverénne poradil s Brooklynom 139:96 na domácej palubovke. Celtics ukázali silu svojho kádra, až šesť ich hráčov zaznamenalo dvojciferný počet bodov, najviac Jayson Tatum - 31.Druhý tím západu Memphis podľahol doma Portlandu bojujúcemu o účasť vo vyraďovacej časti 112:122. Trail Blazers viedol Damian Lillard so 42 bodmi a 10 asistenciami. Počas kariéry zapísal aspoň 40 bodov v 49 dueloch a v historickej tabuľke mu v tomto ukazovateli patrí už 19. miesto. Klub z Oregonu je prvý pod čiarou postupu do vyraďovačky, na New Orleans stráca pol duelu.