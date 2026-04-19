Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
NBA: Boston vstúpil do play off víťazstvom nad Philadelphiou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Boston 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics odštartovali účinkovanie v play off zámorskej NBA suverénnym víťazstvom. V prvom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie zdolali na domácej palubovke Philadelphiu 76ers 123:91. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Streleckým lídrom víťazného tímu bol 26-bodový Jaylen Brown. Z historického pohľadu je to najčastejšia dvojica v rámci play off, Boston a Philadelphia sa vo „vyraďovačke“ stretávajú už 24-krát, predtým naposledy pred troma rokmi.

NBA - 1. kolo play off /na 4 víťazné zápasy/:

štvrťfinále Východnej konferencie

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)

najviac bodov: Brown 26, Tatum 25 (11 doskokov), Queta 13 - Maxey 21, George 17, Edgecombe 13

/stav série: 1:0/
