NBA: Boston vyhral v Clevelande a dosiahol piaty triumf v sérii

sumáre:

CLEVELAND CAVALIERS - BOSTON CELTICS 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Najviac bodov: Sexton 21, Thompson 19 (13 doskokov), Love 17 - Hayward 39, Walker 25, Tatum 18



CHARLOTTE HORNETS - INDIANA PACERS 122:120 pp (20:35, 37:29, 21:28, 35:21 - 9:7)

Najviac bodov: Graham 35, Rozier 22, Bridges 18 - Warren 33, Brogdon 31, Lamb 18



ATLANTA HAWKS - SAN ANTONIO SPURS 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

Najviac bodov: Young 29 (12 asistencií), Parker 19, Hunter 16 - DeRozan 22, Forbes 17, Mills a Aldridge po 14



CHICAGO BULLS - LOS ANGELES LAKERS 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Najviac bodov: LaVine 26, White a Porter po 18 - James 30 (10 doskokov, 13 asistencií), Cook 17, Kuzma a Davis po 15



OKLAHOMA CITY THUNDER - ORLANDO MAGIC 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 24, Paul 20, Gallinari 16 - Gordon 15, Augustin, Aminu, Fultz a Isaac (10 doskokov) po 13



DENVER NUGGETS - MIAMI HEAT 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)

Najviac bodov: Murray 21, Grant a Barton (10 doskokov) po 15 - Butler 16, Olynyk 13, Nunn 11



New York 6. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Clevelandu Cavaliers 119:113. Gordon Hayward nazbieral 39 bodov a vyrovnal tak svoje kariérne maximu. Pre Boston to bol už piaty triumf v sérii.Víťaznú šnúru natiahlo aj Los Angeles Lakers, ktoré vyhralo v Chicagu 118:112. Triumf režíroval LeBron James s 30 bodmi, 11 asistenciami a 10 doskokmi. Dosiahol tretie triple double za sebou, podarilo sa mu to ako prvému hráčovi Lakers po Magicovi Johnsonovi v roku 1987.poznamenal James.Do formy sa dostáva aj ďalší z kľúčových hráčov LA Lakers Kyle Kuzma. Ten po zranení odohral iba tretí zápas v tejto sezóne a nazbieral 15 bodov, z toho 11 vo štvrtej štvrtine.citoval Kuzmu web TSN.