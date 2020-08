Washington Wizards zdolali Boston 96:90

NBA - výsledok:



Boston - Washington 90:96

Orlando 13. augusta (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards zvíťazili vo štvrtkovom zápase NBA nad Bostonom Celtics 96:90. Pre oba tímy to bol záverečný zápas základnej časti.Duel už nemal vplyv na nasadenie tímov do play off, Boston skončí po základnej časti na tretej priečke Východnej konferencie a zahrá si s Philadelphiou, Washington obsadí konečnú deviatu priečku a vo vyraďovacej časti sa nepredstaví.