NBA: Boston zdolal Dallas o 10 bodov, vyhral ôsmy zápas za sebou

Sumáre NBA:



DETROIT PISTONS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)

Najviac bodov: Kennard 25, Griffin 19, Galloway 18 - Wiggins 33, Towns 25, Layman 16



BOSTON CELTICS - DALLAS MAVERICKS 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27)

Najviac bodov: K. Walker 29 (8 trojok), Brown 25 (11 doskokov), Smart 17 - Dončič 34, Kleber 15, D. Powell a Brunson po 12



SAN ANTONIO SPURS - MEMPHIS GRIZZLIES 109:113 (22:35, 32:22, 26:34, 29:22)

Najviac bodov: Aldridge 19, Gay 18, D. White 15 - Jaren Jackson 24, Brooks 21, Valančiunas 18 (12 doskokov)



NEW ORLEANS PELICANS - HOUSTON ROCKETS 116:122 (23:30, 29:28, 30:32, 34:32)

Najviac bodov: Redick 24 (7 trojok), Hart 19, Jrue Holiday 18 (11 asistencií) - Harden 39, Westbrook 26, E. Gordon 17



GOLDEN STATE WARRIORS - UTAH JAZZ 108:122 (30:34, 24:35, 31:28, 23:25)

Najviac bodov: Russell 33 (5 trojok), Poole a Chriss po 11 - Gobert 25 (14 doskokov), Mitchell 23 (5 trojok), Conley 22 (5 trojok)



LOS ANGELES CLIPPERS - TORONTO RAPTORS 98:88 (15:23, 36:23, 22:32, 25:10)

Najviac bodov: L. Williams 21, Harrell 14 (11 doskokov), Patterson a K. Leonard (11 doskokov) po 12 - Siakam 16, N. Powell

New York 12. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu vyhrali v zámorskej NBA ôsmy duel v sérii. Kemba Walker prispel 29 bodmi k triumfu nad Dallasom 116:106 a Celtics sú tak na čele súťaže. Jaylen Brown pridal 25 bodov a 11 doskokov. Hosťom nepomohlo ani 34 bodov Luku Dončiča.Boston sa dokázal vysporiadať s absenciou krídelníka Gordona Haywarda, ktorý odštartoval sezónu výborne s priemerom 19 bodov, sedem doskokov a štyri asistencie na zápas. Lenže v pondelok podstúpil operáciu zlomeného prsta a na palubovku nevybehne asi šesť týždňov.povedal pre ESPN krídelník Marcus Smart.Najužitočnejší hráč uplynulého finále NBA Kawhi Leonard nastúpil premiérovo proti svojmu bývalému tímu a Clippers zdolali Toronto 98:88. Leonardovi chýbala jedna asistencia k triple-double, zaznamenal 12 bodov a 11 doskokov. Clippers opäť ukázali svoju silu na lavičke, dvaja ich najlepší strelci Lou Williams (21 bodov) a Montrezl Harrell (14) nastúpili ako náhradníci. Toronto nedokázalo uspieť v Staples Center v priebehu týždňa proti obom tímom z Los Angeles, navyše si rozšírilo maródku, keď pivot O. G. Anunoby dostal do oka práve od Leonarda.Houston Rockets dokázal zvíťaziť štvrtýkrát v sérii, keď uspel na palubovke New Orleansu 122:116. James Harden strelil 19 zo svojich 39 bodov v záverečnej štvrtine, vrátane 13 v rade. Domácim chýbal ich najlepší strelec Brandon Ingram pre problémy s kolenom.povedal Harden.San Antonio vyvesilo pred pondelkovým duelom dres svojho dlhoročného rozohrávača Tonyho Parkera, no oslavu prekazili hostia z Memphisu, ktorí zvíťazili 113:109. Spurs neuspeli už vo štvrtom z uplynulých piatich duelov.