NBA: Boston zdolal Miami košom v poslednej sekunde

NBA - Východná konferencia, finále - 6. zápas:



Miami Heat - Boston Celtics 103:104

/stav série: 3:3/

Miami 28. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics si vo finále Východnej konferencie play off NBA vynútili rozhodujúci siedmy zápas. V šiestom stretnutí vyhrali na palubovke Miami Heat 104:103 úspešným pokusom Derricka Whitea v poslednej sekunde stretnutia. Stav na zápasy tak vyrovnali na 3:3 a môžu sa stať prvým tímom v histórii, ktorý vo vyraďovačke NBA otočí sériu z 0:3. O súperovi Denveru vo finále sa definitívne rozhodne v noci na utorok o 2.30 SELČ v Bostone.Celtics sú iba štvrtý tím v histórii zámorskej basketbalovej profiligy, ktorý vyrovnal stav série z 0:3 na 3:3. Dokonalý zvrat sa však ešte nikomu nepodaril. Miami bolo pritom v závere kúsok od postupu, keď tri sekundy pred koncom Al Horford fauloval domáceho Jimmyho Butlera pri trojkovom pokuse a ten úspešnými trestnými hodmi dostal svoj tím do náskoku. V poslednej sekunde však White otočil skóre, keď doskočil nevydarenú trojku Marcusa Smarta. Rozhodovia museli situáciu s časom ešte posúdiť na videu, no kôš uznali.smial sa White. Stal sa po Michaelovi Jordanovi druhým hráčom histórie NBA s rozhodujúcom košom v poslednej sekunde zápasu, v ktorom jeho tímu hrozilo vyradenie z play off.Najlepší strelec zápasu bol Jayson Tatum z Bostonu s 31 bodmi, jeho spoluhráč Jaylen Brown dal 26 a Marcus Smart 21. V drese Miami si Butler pripísal 24 bodov a Caleb Martin pridal 21.