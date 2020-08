NBA: Boston zdolal Philadelphiu 110:106 a postúpil do 2. kola play off

Orlando 23. augusta (TASR) - Basketbalisti Bostonu postúpili do 2. kola play off zámorskej NBA. V nedeľnom štvrtom zápase štvrťfinále Východnej konferencie zdolali Philadelphiu 110:106 a v sérii uspeli 4:0. Celtics potiahli Kemba Walker s 32 bodmi a Jayson Tatum, ktorý nazbieral 28 bodov a pridal 15 doskokov.







1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - štvrtý zápas



Philadelphia - Boston 106:110



/výsledok série: 0:4, Boston postúpil ďalej/