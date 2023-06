Boston získal Porziňgisa z Washingtonu, do výmeny sa zapojil i Memphis

Washington 22. júna (TASR) - Tri kluby NBA zrealizovali vo štvrtok hráčsku výmenu, v rámci ktorej sa lotyšský basketbalista Kristaps Porziňgis sťahoval z Washingtonu do Bostonu. Súčasťou transakcie bol aj Memphis, kam prestúpil Marcus Smart zo Celtics. Informovala o tom agentúra AP, kluby zatiaľ výmenu oficiálne nepotvrdili.



Grizzlies získali Smarta z Bostonu výmenou za výbery v 1. kole draftu v rokoch 2023 a 2024. Podľa ESPN Wizards získajú od Memphisu aj Tyusa Jonesa a od Bostonu Mika Muscalu a Danila Gallinariho a výber v 2. kole tohtoročného draftu.



Boston bude štvrtým pôsobiskom Porziňgisa v NBA. V roku 2015 ho draftoval New York z celkového štvrtého miesta, v tíme Knicks odohral tri sezóny. Pred uzávierkou prestupov v roku 2019, keď sa zotavoval z operácie kolena, ho klub vymenil do Dallasu. Vo februári minulého roka sa sťahoval do Washingtonu.