NBA: Boston zvíťazil na palubovke Lakers a uspel piatykrát v sérii

NBA - výsledky:



Atlanta - Milwaukee 109:120, Cleveland - Golden State 101:119, Los Angeles Lakers - Boston 113:121, Phoenix - Sacramento 122:114

New York 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v súboji dvoch historicky najúspešnejších tímov NBA na palubovke Los Angeles Lakers 121:113 a uspeli piatykrát v sérii. Najlepším strelcom duelu bol Jaylen Brown v drese víťazov so 40 bodmi. Za zraneniami zdecimovaného obhajcu titulu dal najviac bodov náhradník Talen Horton-Tucker - 19.Po šiestich zápasoch sa do zostavy Milwaukee vrátil Jannis Antetokounmpo a Milwaukee vyhralo v Atlante 120:109. Dvojnásobný MVP ligy z Grécka k tomu prispel 15 bodmi, jeho spoluhráč Jrue Holiday dal 23. Domácim nestačilo 28 bodov Bogdana Bogdanoviča, ktorý premenil šesť trojkových pokusov.