NBA: Boston zvíťazil vo Philadelphii, Phoenix doma uspel proti Denveru

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Philadelphia - Boston 102:114

/stav série: 1:2/



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Phoenix - Denver 121:114

/stav série: 1:2/

New York 6. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili na palubovke Philadelphie 114:102 v treťom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie a vzali si späť výhodu domáceho prostredia. V sérii vedú 2:1 na zápasy. Phoenix doma uspel proti Denveru v súboji mužstiev zo západu 121:114 a znížil stav série na 1:2.Celtics ukázali silu svojho kolektívu, keď šesť jeho hráčov vrátane kompletnej základnej päťky skončilo v dvojciferných číslach. Ťahúňom bol Jayson Tatum s 27 bodmi a 10 doskokmi, Sixers nestačilo 30 bodov a 13 doskokov čerstvo zvoleného MVP ligy Joela Embiida. Nuggets k triumfu nestačilo ani triple double Nikolu Jokiča - 30 bodov, 17 doskokov i asistencií. Suns viedol Devin Booker so 47 bodmi, Kevin Durant pridal 39.