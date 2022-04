NBA: Bridges dostal pokutu 50.000 dolárov za incident s fanúšikmi

Los Angeles 15. apríla (TASR) - Miles Bridges z tímu zámorskej basketbalovej NBA Charlotte Hornets dostal od vedenia profiligy pokutu 50.000 amerických dolárov. Dôvodom bol incident s fanúšikmi v stredajšom dueli play in o postup do zápasu o 8. nasadené miesto v play off Východnej konferencie, v ktorom jeho tím prehral na palubovke Atlanty 103:132.



Bridges sa v záverečnej štvrtine dostal do sporu s rozhodcom, po ktorom inkasoval dve technické chyby a musel ísť predčasne pod sprchy. Pri odchode z palubovky na neho kričal jeden z domácich priaznivcov, hráč si neudržal nervy, otočil sa a hodil smerom k nemu svoj chránič na zuby. Ten však trafil 16-ročné dievča, ktoré stálo neďaleko. "Bol som nahnevaný na verdikt rozhodcu a urobil som nesprávnu vec. Mieril som na muža, ktorý na mňa kričal a nechtiac som zasiahol to dievča. Beriem na seba plnú zodpovednosť a ponesiem všetky následky tohto správania," uviedol po zápase Bridges pre zámorské médiá.