NBA: Bronny James absolvoval neoficiálny debut v drese Lakers

San Francisco 7. júla (TASR) - Bronny James, 19-ročný syn hviezdneho amerického basketbalistu LeBrona Jamesa, absolvoval v noci na nedeľu svoj neoficiálny debut v drese Los Angeles Lakers. V zápase letnej ligy NBA proti Sacramentu zaznamenal štyri body a dve asistencie, jeho tím prehral 94:108.



Bronnyho Jamesa si vybrali Lakers v tohtoročnom drafte NBA z celkového 55. miesta. V novej sezóne tak má šancu zahrať si v jednom tíme zo svojím otcom. LeBron James sa iba nedávno dohodol s klubom na predĺžení spolupráce, najlepší strelec histórie súťaže súhlasil s dvojročným kontraktom v celkovej hodnote 104 miliónov dolárov. Zápas proti Sacramentu nevidel naživo, lebo bol v Las Vegas s tímom USA pripravujúcim sa na OH v Paríži. "Trochu si ´namočí nohy´ a okúsi atmosféru NBA - vyskúša si jej tempo, rýchlosť a fyzickosť. Či sa mu bude dariť v California Classic a letnej lige, však nie je smerodajné. Dôležité je, aby ďalej herne rástol," povedal LeBron James o svojom synovi.



Bývalý hráč Univerzity v Južnej Karolíne, ktorý podpísal s losangeleským klubom štvorročný kontrakt, si debut v drese Lakers v aréne Golden State Warriors užil. "Atmosféra bola lepšia, než som očakával. Pre mňa to bol veľký zápas. Netušil som, že sa prídu na mňa pozrieť aj predstavitelia Golden State. To bolo veľmi milé," citovala mladíka agentúra AFP.