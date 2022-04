NBA: Brooklyn a Minnesota postúpili do play off

výsledky:



Brooklyn - Cleveland 115:108, Minnesota - Los Angeles Clippers 109:104

New York 13. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu a Minnesoty postúpili do play off zámorskej NBA. V prvých zápasoch ligového turnaja play Nets zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 115:108 a v nadstavbe sa stretnú s Bostonom. Timberwolves zdolali Clippers 109:104 a v 1. kole play off nastúpia proti Memphisu.