Basketbalisti Brooklynu a Orlanda postúpili do play off

NBA - výsledky:



San Antonio - Utah 119:111, Memphis - Oklahoma City 121:92, Brooklyn - Sacramento 119:106, Philadelphia - Orlando 108:101, New Orleans - Washington 118:107, Toronto - Boston 100:122





Orlando 8. augusta (TASR) - Basketbalisti Brooklynu a Orlanda sa stali vo Východnej konferencie poslednými účastníkmi play off zámorskej NBA. Nets si zaistili účasť vo vyraďovačke triumfom 119:106 nad Sacramentom. Orlando síce prehralo s Philadelphiou 101:108, ale miestenku do nadstavby mu zaistila prehra Washingtonu s New Orleans 107:118.Nets pôjdu do play off z pozície číslo sedem, Magic z pozície osem. Orlando sa tak v 1. kole stretne s Milwaukee, séria sa začne 17. augusta. Nets sa v 1. kole môžu stretnúť s obhajcom z Toronta, ktoré aktuálne drží 2. miesto v tabuľke Východnej konferencie.