Brooklyn aj vďaka 23 bodom Duranta deklasoval Golden State 143:11

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29)



Najviac bodov: Mitchell 36, Garland 23, Allen 19 - Antetokounmpo 45 (14 doskokov), Lopez 14, Beauchamp 11







Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15)



Najviac bodov: Embiid 22 (10 doskokov), Harris 17, Harden 15 - Ivey 18, Hayes 12, Bey 11







Atlanta Hawks - Chicago Bulls 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29)



Najviac bodov: Young 34, Okongwu 18 (11 doskokov), Murray 15 (10 asistencií) - DeRozan 28, LaVine 22, Vučevič 20







Boston Celtics - Indiana Pacers 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17)



Najviac bodov: Tatum 41, Brown 19 (10 doskokov), Brogdon 18 - Haliburton 33, Nesmith 15, Duarte 14







Brooklyn Nets - Golden State Warriors 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34)



Najviac bodov: Durant 23, Sumner 16, O'Neale 14 - Wiseman 30, Baldwin a Moody po 17







New York Knicks - Toronto Raptors 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26)



Najviac bodov: Barrett a Randle (13 doskokov) po 30, Quickley 20 - Siakam 52, VanVleet 28, Anunoby 15







Houston Rockets - Orlando Magic 110:116 (31:25, 33:29, 23:31, 23:31)



Najviac bodov: Porter 31, Green 21, Martin Jr. 18 - Wagner 25, Banchero 23 (13 doskokov), Anthony 15







Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 99:104 (31:29, 21:22, 22:24, 25:29)



Najviac bodov: Edwards 23, Rivers 21, Gobert 19 (15 doskokov) - Dončič 25 (10 asistencií), Hardaway 21, Dinwiddie 19







Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 101:98 (22:32, 27:22, 29:24, 23:20)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 27, Williams 15, Dort 14 - Grant 17, Lillard 16, Hart 13







Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 134:120 (25:26, 41:32, 40:28, 28:34)



Najviac bodov: Huerter 26, Murray 23, Fox 22 - James 31 (11 asistencií), Walker 19, Schröder 18







Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 126:105 (37:19, 34:21, 26:34, 29:31)



Najviac bodov: George 22, Batum 21, Leonard 16 - Ball 25 (11 doskokov, 12 asistencií), Plumlee 18, McDaniels 16

New York 22. decembra (TASR) - Basketbalisti Brooklynu deklasovali v noci na štvrtok v NBA Golden State 143:113. Nets rozhodli o svojom triumfe nad obhajcom titulu v úvodných dvoch štvrtinách, v ktorých zaznamenali 91 bodov. Kevin Durant si v drese domácich pripísal na konto 23 bodov.V New Yorku sa osemzápasová víťazná séria Knicks skončila prekvapivou prehrou 106:113 s Torontom Raptors, Pascal Siakam si s 52 bodmi vytvoril kariérne maximum.citovala Kamerunčana agentúra AFP.Giannis Antetokounmpo dosiahol sezónne maximum 45 bodov a pripísal si aj 14 doskokov, ale nedokázal zabrániť prehre Milwaukee Bucks s Clevelandom Cavaliers 106:114. Cleveland lídrovi Východnej konferencie v predchádzajúcich dvoch zápasoch podľahol, no aj vďaka 36 bodom Donovana Mitchella túto štatistiku obrátil.uviedol pivot Jarrett Allen.Druhý Boston prehral päť z uplynulých šiestich zápasov, Indiana ho na domácej palubovke zdolala 117:112. Krídelník Jayson Tatum nazbieral za Celtics 41 bodov, no Pacers si v druhej štvrtine vytvorili 30-bodový náskok. K výhre Indiany dopomohol 33 bodmi rozohrávač Tyrese Haliburton.