Brooklyn nestačil doma na Charlotte, Curry má už 5000 asistencií

NBA - sumáre:



Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)

Najviac bodov: Durant 38, Harden 15, Aldridge 9 - Miles Bridges 32, LaMelo Ball 18, I. Smith 15



New York Knicks - Orlando Magic 104:110 (29:27, 28:25, 23:22, 24:36)

Najviac bodov: Randle 30 (16 doskokov), Rose 23, Barrett 12 - Cole Anthony 29 (16 doskokov), Ross 22, W. Carter a Suggs po 11



Houston Rockets - Boston Celtics 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18)

Najviac bodov: Jalen Green 30 (8 trojok), Wood 20, K. Porter 15 - Tatum 31, Schröder a G. Williams po 18



Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 103:115 (26:36, 25:23, 27:28, 25:28)

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 29, Giddey 19, Dort 13 - Seth Curry 28 (7 trojok), Embiid 22, T. Harris a Maxey po 14



Sacramento Kings - Golden State Warriors 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29)

Najviac bodov: H. Barnes 24, Davion Mitchell 22, Fox 17 - Stephen Curry 27 (10 asistencií), Poole 22, Wiggins 17



Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28)

Najviac bodov: Carmelo Anthony 28 (6 trojok), Davis 22, James 19 - Morant 40 (10 asistencií), Bane 17, Adams 14 (16 doskokov)

Washington 25. októbra (TASR) – Basketbalisti Brooklynu Nets prehrali v noci na pondelok v NBA doma so Charlotte Hornets 95:111. Favorizovaný tím na titul tak neuspel už v druhom z trojice úvodných vystúpení v novom ročníku. Brooklynu nestačilo 38 bodov Kevina Duranta, najviac bodov za Charlotte dal Miles Bridges - 32. Hornets majú po troch dueloch stopercentnú bilanciu vo Východnej konferencii.Brooklyn viedol po polčase o osem bodov (58:50), no Hornets ukázali, že aktuálne majú väčšiu kvalitu na lavičke. Obrat nastal, keď sa chytil náhradný stredný rozohrávač Ish Smith, ktorý si pripísal 15 bodov a 4 asistencie za 21 minút.podotkol podľa AP Smith.Na západe ani po tretíkrát nezaváhali hráči Golden State, ktorí vyhrali v Sacramente 119:107. Najviac k tomu prispel Stephen Curry, ktorý si zapísal double double za 27 bodov a 10 asistencií.Curry sa týmto výkonom dostal za hranicu 5000 asistencií v kariére ako prvý v histórii klubu.povedal Curry, ktorého mužstvo sa dopustilo v zápase iba šiestich strát na rozdiel od 19 súpera.pripomenul tréner Warriors Steve Kerr.Prvú prehru v sezóne si pripísali New York Knicks a nečakane to bolo doma proti Orlandu Magic. Omladený tím z Floridy otočil duel v záverečnej štvrtine, ktorú vyhral 36:24, keď v nej dal všetkých svojich 22 bodov náhradný krídelník Terrence Ross. Najviac bodov za víťazov dal rozohrávač Cole Anthony, ktorý zaznamenal 29 bodov a kariérne maximum 16 doskokov. Domácim nepomohlo ani 30 bodov a 16 doskokov Juliusa Randlea.Los Angeles Lakers si pripísali prvý úspech v sezóne až na tretí pokus, keď zdolali Memphis tesne 121:118 na vlastnej palubovke. V novom drese sa zaskvel veterán Carmelo Anthony, ktorý sa ako náhradník stal najlepším strelcom víťazov s 28 bodmi, keď premenil šesť trojok. Grizzlies tradične potiahol Ja Morant, ktorý dal 40 bodov, no 2,5 sekundy nepremenil šestku a neposlal tak duel do predĺženia.