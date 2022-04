NBA: Brooklyn otočil duel s Knicks, triple double Duranta

NBA - sumáre:

Chicago Bulls - Boston Celtics 94:117 (19:32, 32:35, 16:24, 27:26)

najviac bodov: DeRozan 16, Vučevič 13, T. Thompson a C. White po 10 - J. Brown 25, Horford 17 (10 doskokov), Tatum 16 (10 doskokov)



Detroit Pistons - Dallas Mavericks 113:131 (34:32, 24:33, 28:34, 27:32)

najviac bodov: Cunningham 25, Stewart 19 (14 doskokov), Key 14 - Dončič 26, Brunson 24 (14 asistencií), Finney-Smith a Dinwiddie po 13



New York Knicks - Brooklyn Nets 98:110 (29:25, 38:25, 15:22, 16:38)

najviac bodov: Burks 24, Barrett 23, Toppin 19 - Durant 32 (11 asistencií, 10 doskokov), Irving 24, Seth Curry a Mills po 15



Atlanta Hawks - Washington Wizards 118:103 (40:31, 27:34, 28:18, 23:20)

najviac bodov: Young 30 (11 asistencií), Gallinari 26 (10 doskokov), Capela 19 - Porziňgis 26 (18 doskokov), Kispert a Gafford po 12



Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 137:101 (41:31, 30:27, 35:27, 31:16)

najviac bodov: Bojan Bogdanovič 27, Gobert 20 (10 doskokov), Clarkson 18 (10 asistencií) - Hoard 23, Roby a Robinson-Earl po 18



Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 113:109 (26:22, 34:9, 27:30, 26:48)

najviac bodov: N. Powell 24. George 19, Zubac 13 (11 doskokov) - Wainright 20, A. Holiday 16, Biyombo 14 (12 doskokov)

New York 7. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Yorku Knicks 110:98, hoci na začiatku tretej štvrtiny prehrávali o 21 bodov. Posilnili si tak šancu na zisk najlepšej pozície v play in. Kevin Durant sa na víťazstve hostí podieľal 32 bodmi, 11 asistenciami a 10 doskokmi, z toho 23 bodov zaznamenal v druhej polovici stretnutia. Dosiahol 14. triple double v kariére.Boston uspel na ihrisku Chicaga presvedčivo 117:94 a vylepšil si vyhliadky v boji o konečné druhé miesto vo Východnej konferencii po základnej časti. V tesnom súboji má náskok pol duelu pred Milwaukee a Philadelphiou, za vedúcim Miami zaostáva o dva zápasy. Chicago je šieste a má istotu priameho postupu do play off, piate Toronto sa mu však vzdialilo na 1,5 stretnutia. Celtics potiahol s 25 bodmi Jaylen Brown. Doplnili ho dvaja spoluhráči s double double - Al Horford so 17 bodmi a 10 doskokmi a Jayson Tatum s 16 bodmi a 10 doskokmi. Boston od 22. januára vyhral 27 stretnutí a prehral iba šesťkrát. "," prezradil recept na úspech tréner Celtics Ime Udoka podľa AP.Najlepší tím lígy Phoenix prehral na palubovke Los Angeles Clippers 109:113. Suns majú už istotu najvyššieho nasadenia a nechali odpočívať všetky opory, Clippers už s určitosťou skončia ôsmi na západe a budú hrať play in.