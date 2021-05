NBA: Brooklyn so štvrtou prehrou v sérii, 34. triple double Westbrooka

výsledky:



Dallas - Brooklyn 113:109, Toronto - Washington 129:131 pp, Detroit - Memphis 111:97, Indiana - Atlanta 133:126, Golden State - Oklahoma City 118:97, Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 118:94

New York 7. mája (TASR) - Basketbalisti Brooklynu sa pred play off NBA dostali do hernej krízy. Nets prehrali už štvrtý zápas za sebou, v noci na piatok bol nad ich sily Dallas (109:113). Druhému tímu tabuľky Východnej konferencie nepomohlo ani sezónne maximum Kyrieho Irvinga, ktorý nastrieľal 45 bodov. V drese Mavericks zaznamenal 24 bodov Luka Dončič, o jeden menej dosiahol Tim Hardaway.Už 180. triple double v kariére a 34. v prebiehajúcej sezóne zaznamenal Russell Westbrook, ktorý sa 13 bodmi, 17 doskokmi a rovnakým počtom asistencií podieľal na výhre Washingtonu na palubovke Toronta 131:129 po predĺžení.