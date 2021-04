NBA: Brooklyn uspel na ihrisku Toronta a má miestenku do play off

Na snímke vpravo v pozadí hráč Brooklynu Kevin Durant a vľavo hráč Toronta OG Anunoby sa objímajú po zápase basketbalovej NBA Toronto Raptors - Brooklyn Nets (103:116) v Tampe na Floride v noci na 28. apríla 2021. Durant si pri obmedzenej minutáži po zranení pripísal double double za 17 bodov a 10 doskokov. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo hráč Golden State Stephen Curry, vľavo hráč Dallasu Trey Burke v zápase basketbalovej NBA Golden State Warriors - Dallas Mavericks (103:133) v San Franciscu v noci na 28. apríla 2021. Curry nazbieral 27 bodov. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



BOSTON CELTICS - OKLAHOMA CITY THUNDER 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)



najviac bodov: J. Brown 39 (11 doskokov), Pritchard 28, Smart 14 - Dort 24, Bazley 21 (10 doskokov), Roby a Jerome po 15







CHARLOTTE HORNETS - MILWAUKEE BUCKS 104:114 (28:33, 17:29, 35:25, 24:27)



najviac bodov: Graham 25 (6 trojok), Miles Bridges 21 (10 doskokov), Washington 18 - Antetokunmpo 29 (12 doskokov), B. Lopez 22, Middleton 17







INDIANA PACERS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 112:133 (35:34, 27:39, 16:40, 34:20)



najviac bodov: Brissett (10 doskokov) a Brogdon po 18, LeVert 16 - Simons 27 (9 trojok), Lillard 23, McCollum 20







TORONTO RAPTORS - BROOKLYN NETS 103:116 (28:26, 24:30, 31:24, 20:36)



najviac bodov: Lowry 24, Anunoby 21, Birch (14 doskokov) a Flynn po 13 - J. Green 22, Durant (10 doskokov) a Griffin po 17







HOUSTON ROCKETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 107:114 (23:28, 27:31, 29:19, 28:36)



najviac bodov: Olynyk 28, Wood 24 (18 doskokov), Tate 20 - Towns 31, J. Hernangomez 22, Edwards 19







GOLDEN STATE WARRIORS - DALLAS MAVERICKS 103:133 (12:36, 17:26, 35:41, 39:30)



najviac bodov: Stephen Curry 27 (5 trojok), Mulder 26 (6 trojok), Wiggins 15 - Dončič 39, Finney-Smith, Melli a Hardaway po 13

New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu zvíťazili v noci na stredu na ihrisku Toronta 116:103 a ako prví vo Východnej konferencii si zaistili účasť v play off. Oslabených Nets strelecky netradične viedol Jeff Green s 22 bodmi, Kevin Durant si pri obmedzenej minutáži po zranení pripísal double double 17 bodov a 10 doskokov.Brooklyn vedie konferenciu o jeden a pol zápasu pred Philadelphiou, v celej súťaži má štvrtú najlepšiu bilanciu.zhodnotil zisk miestenky do play off tréner Brooklynu Steve Nash podľa AFP.V súboji tímov bojujúcich o vyraďovaciu časť Dallas suverénne triumfoval na palubovke Golden State 133:103. Hlavnou mierou sa o to pričinil Luka Dončič, ktorý nazbieral 39 bodov a 8 asistencií. Jeho náprotivok na strednej rozohrávke Stephen Curry zaznamenal 27 bodov. Dallas je na západe prvý nad čiarou priameho postupu do play off o jeden duel pred Portlandom. Golden State držia poslednú postupovú priečku do play in s náskokom tri a pol stretnutia pred New Orleansom.Warriors prehrali už prvú štvrtinu o 24 bodov a v stretnutí prehrávali aj o 43.skritizoval svoj tím tréner Warriors Steve Kerr.Portland razantným spôsobom ukončil svoju päťzápasovú šnúru prehier, keď zdolal Indianu 133:112 na palubovke súpera. Mimoriadny večer prežil náhradník Anfernee Simons, ktorý premenil deväť trojkových pokusov a všetky v sérii. Naposledy sa aspoň deväťkrát spoza oblúka trafil v NBA Klay Thompson z Golden State v januári 2019. Simons sa s 27 bodmi stal najlepším strelcom duelu.tešil sa po zápase Simons.