NBA: Brooklyn uspel v dueli s New Orleans, no prišiel o Duranta

NBA - výsledky:



Milwaukee - Toronto 96:103,

Washington - Portland 110:115,

Atlanta - New York 108:117,

Brooklyn - New Orleans 120:105,

Miami - Philadelphia 98:109,

Oklahoma City - Cleveland 102:107,

Boston - Chicago 114:112,

San Antonio - LA Clippers 101:94,

Denver - LA Lakers 133:96,

Dallas - Orlando 108:92

New York 16. januára (TASR) - Basketbalisti Brooklynu vyhrali v zámorskej NBA doma nad New Orleans 120:105, hoci v druhom polčase sa museli zaobísť bez Kevina Duranta. Líder strelcov profiligy si päť minút pred koncom druhej štvrtiny zranil po kolízii ľavé koleno a do zápasu sa už nevrátil.Toronto uspelo na palubovke obhajcov titulu z Milwaukee 103:96. Druhým triple-double v kariére k tomu prispel Pascal Siakam, k 30 bodom pridal po 10 doskokov i asistencií. Jannis Antetokounmpo zaznamenal v drese domácich 30 bodov, premenil všetkých 17 trestných hodov, no využil iba 6 zo 17 striel z poľa.Nikola Jokič si pripísal 17 bodov, 13 asistencií a 12 doskokov pri jasnej výhre Denveru nad Los Angeles Lakers 133:96. Bolo to jeho ôsme triple-double v sezóne a 65. v zámorskej kariére, dosiahol ho už dve minúty po začiatku druhého polčasu a v záverečných 14 minútach ho už tréner šetril. Nováčik Bones Hyland si pripísal osobné maximum 27 bodov. Lakers prehrali tretíkrát za sebou, v ich drese sa LeBron James prezentoval 24 bodmi.