NBA: Brooklyn vyhral v Atlante, oslabený Phoenix si poradil s Bostonom

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Sacramento Kings 124:123 (37:36, 32:35, 29:28, 26:24)

najviac bodov: Bouknight 24 (6 trojok), Miles Bridges 23, Oubre 22 - Fox 31, T. Davis 19, Haliburton, Bagley (10 doskokov) a Hield po 15



Indiana Pacers - Dallas Mavericks 106:93 (22:26, 34:28, 26:26, 24:13)

najviac bodov: LeVert 26, Sabonis 24 (10 doskokov), Turner 17 (10 doskokov) - Dončič 27, Porziňgis 22, Hardaway 15



Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 105:113 (26:26, 29:26, 36:37, 14:24)

najviac bodov: Trae Young 31 (10 asistencií), Collins 20, Huerter 19 - Durant 31, Harden 20 (11 asistencií), Aldridge a B. Brown po 15



Toronto Raptors - New York Knicks 90:87 (31:14, 19:28, 19:23, 21:22)

najviac bodov: Trent 24, VanVleet 17 (11 asistencií), Boucher 14 - Barrett a Toppin (10 doskokov) po 19, Randle 13 (14 doskokov)



Houston Rockets - Milwaukee Bucks 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)

najviac bodov: G. Mathews 23 (6 trojok), Wood (13 doskokov) a Brooks po 21 - Antetokunmpo 41 (17 doskokov), Middleton a Portis po 21



Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)

najviac bodov: Towns 21, Beasley 15, Edwards 13 - J. Allen 21 (10 doskokov), Markkanen 19, Love 18



New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)

najviac bodov: Ingram 26, Valančiunas 17 (11 doskokov), Hart (13 doskokov) a Alexander-Walker po 14 - Lyles 18, Cunningham 16, Grant, Bey a Diallo po 11



Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)

najviac bodov: Tre Mann 19, Giddey 12, Dort a Gilgeous-Alexander po 11 - James 33, Bradley 22 (6 trojok), Reaves 13



Phoenix Suns - Boston Celtics 111:90 (25:24, 32:15, 27:30, 27:21)

najviac bodov: McGee 21 (15 doskokov), Payne 17, Crowder a C. Johnson po 16 - Tatum 24, Schröder 15, R. Williams 10

New York 11. decembra (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Brooklyn Nets zvíťazil v noci na sobotu na palubovke Atlanty 113:105. Víťazov potiahol Kevin Durant 31 bodmi, doplnil ho James Harden 20 bodmi a 11 asistenciami. Atlante nestačilo 31 bodov a 10 asistencií Trae Younga.Hawks viedli na začiatku štvrtej štvrtiny o dva body, no záverečnú prehrali 14:24.tešil sa podľa AP Durant a vyzdvihol hlavne prácu nováčika Cama Thomasa a náhradníka Nica Claxtona, ktorý bránil Younga.Obhajca titulu z Milwaukee ukončil sedemzápasovú víťaznú šnúru Houstonu po výhre 123:114 na súperovej palubovke. Bucks sú na východe tretí o jeden a pol duelu za Brooklynom.Tradičný líder Bucks Jannis Antetokunmpo zaznamenal 41 bodov a 17 doskokov. "V uplynulom stretnutí som nehral tak dôrazne, ako som chcel. Dnes som sa to snažil zmeniť," prezradil grécky MVP finále uplynulého ročníka súťaže, ktorý v zápase zaznamenal aj dva bloky. Na svojom konte v kariére ich má 805 a posunul sa tak do čela klubových štatistík pred Altona Listera.Phoenix si poradil doma s Bostonom 111:90, hoci mu chýbali zo základnej zostavy Devin Booker i Deandre Ayton. Druhého menovaného na poste pivota zaskočil JaVale McGee a prezentoval sa sezónnym maximom 21 bodov a 15 doskokov.tešil sa 33-ročný veterán McGee, ktorý sa v lete na poslednú chvíľu dostal aj do americkej reprezentácie a stal sa v Tokiu olympijským šampiónom. Suns vedú ligu s identickou bilanciou 21:4, akú má aj Golden State.Indiana zvládla súboj s Dallasom, hoci jej chýbal tréner Nick Carlisle, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Pacers vôbec prvýkrát v sezóne vyhrali tri stretnutia za sebou. Cleveland opäť ukázal silu svojho mladého kolektívu, až sedem hráčov skončilo v dvojciferných číslach a Cavaliers uspeli v Minnesote 123:106. Sacramento prehralo v Charlotte o bod hlavne pre to, že jeho líder De'Aaron Fox 2,4 sekundy pred koncom minul obe šestky. Hornets sa tešili z víťazstva, hoci im päť hráčov zo štandardnej rotácie vylúčili choroby a koronavírus. Najlepším strelcom víťazov sa tak zásluhou osobného rekordu 24 bodov stal nováčik v lige James Bouknight.