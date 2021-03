NBA: Brooklyn zakopol v Orlande, Denver vyhral v Chicagu po predĺžení

BOSTON CELTICS - SACRAMENTO KINGS 96:107 (22:28, 23:27, 36:27, 15:25)

najviac bodov: J. Brown 19 (11 doskokov), Walker 16, Tatum 15 - Fox 29, Holmes 25 (11 doskokov), Hield 22 (6 trojok)



CLEVELAND CAVALIERS - SAN ANTONIO SPURS 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35)

najviac bodov: Sexton a Garland po 29, J. Allen a Stevens (obaja 11 doskokov) po 15 - K. Johnson 23 (21 doskokov), D. Murray 22, DeRozan 2O



MIAMI HEAT - INDIANA PACERS 110:137 (30:32, 28:36, 24:31, 28:38)

najviac bodov: Adebayo 20, Butler 17, Dragič 16 - Brogdon 27 (7 trojok), McDermott 17, McConnell 16 (15 asistencií)



ORLANDO MAGIC - BROOKLYN NETS 121:113 (35:29, 29:33, 39:22, 18:29)

najviac bodov: A. Gordon 31 (7 trojok), Fournier 31 (6 trojok), Vučevič 22 (14 doskokov) - Irving 43, Harden 19, J. Harris 16



TORONTO RAPTORS - UTAH JAZZ 112:115 (27:23, 27:32, 23:24, 35:36)

najviac bodov: Siakam 27, Powell a VanVleet po 17 - Mitchell 31, Ingles 19 (5 trojok), Gobert (16 doskokov) a Conley po 15



HOUSTON ROCKETS - DETROIT PISTONS 100:113 (28:27, 23:28, 26:29, 23:29)

najviac bodov: Wall 21, Oladipo 19, Wood 18 (11 doskokov) - F. Jackson 23 (5 trojok), Bey 20, Grant 18



MEMPHIS GRIZZLIES - GOLDEN STATE WARRIORS 103:116 (26:34, 22:33, 24:24, 31:25)

najviac bodov: Morant a G. Allen po 14, Clarke 13 - Wiggins 40 (6 trojok), Poole 25, Lee 21



DENVER NUGGETS - CHICAGO BULLS 131:127 pp (20:30, 27:25, 34:34, 35:27 - 15:11)

najviac bodov: Jokič (15 doskokov) a J. Murray (6 trojok) po 34, M. Porter 19 - LaVine 32, O. Porter 22, C. White 17



PHOENIX SUNS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)

najviac bodov: Paul 20, Bridges 17, Booker 16 - Towns 24, Rubio 21 (10 asistencií), Nowell 14



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DALLAS MAVERICKS 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)

najviac bodov: McCollum 32 (7 trojok), Lillard 31, Anthony 18 - Dončič 38, Hardaway 25 (7 trojok), Kleber 16

New York 20. marca (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Utah Jazz zvíťazil v noci na sobotu na palubovke Toronta 115:112. Pripravil tak súperovi siedmu prehru v sérii. Streleckým lídrom víťazov bol Donovan Mitchell, ktorý dal osem zo svojich 31 bodov v poslednej minúte.Druhý tím Východnej konferencie Brooklyn Nets nečakane prehral 113:121 na palubovke Orlanda, ktoré sa trápi a patrí mu až predposledná pozícia na východe. Floridský tím potiahol Aaron Gordon, ktorý si 38 bodmi vylepšil sezónne maximum. Hosťom nepomohlo 43 bodov Kyrieho Irvinga. Orlando ukončilo deväťzápasovú šnúru prehier.Brooklyn zaznamenal iba druhý neúspech z uplynulých 16 zápasov.povedal Irving, ktorý si taktiež vylepšil strelecký rekord v sezóne.Orlando trafilo v zápase 21 trojok, najviac v ročníku. Z poľa malo výbornú úspešnosť 51,2%, pivotovi Nikolovi Vučevičovi nechýbalo veľa k triple double, nazbieral 22 bodov, 14 doskokov a osem asistencií.vyjadril spokojnosť po zápase Gordon.Denver vyhral v Chicagu 131:127 po predĺžení. Veľkú zásluhu mal na tom rozohrávač Jamal Murray, ktorý vyrovnal duel trojkou v poslednej sekunde riadnej hracej doby a premenil aj dôležitý dvojbodový pokus v závere predĺženia. Celkovo si pripísal 34 bodov.tešil sa Murray. Spolu s ním bol najlepším strelcom tímu aj Jokič, ktorý nazbieral 34 bodov, 15 bodov a deväť asistencií. Denver vyhral ôsmy z posledných deviatich duelov a na západe je piaty.Houston natiahol najhoršiu šnúru prehier v histórii klubu už na 19 duelov. Nestačil ani na najslabší tím Východnej konferencie Detroit. Phoenix vrátil najslabšiemu mužstvu súťaže Minnesote nečakanú prehru z predchádzajúceho dňa a zdolal ho 113:101. Suns majú štvrtú najlepšiu bilanciu v lige.Dôležitý súboj tabuľkových susedov na rozhraní postupu do play off sa skončil úspechom Golden State, ktoré zdolalo vonku Memphis 116:103. Dokázalo to aj bez svojej najväčšej hviezdy Stephena Curryho, ktorý má problémy s kostrčou. Tím tak potiahol Andrew Wiggins, ktorý si 40 bodmi vylepšil sezónne maximum.