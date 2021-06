Brooklyn zdolal Milwaukee 114:108, Durant prepísal históriu

semifinále play off Východnej konferencie NBA - 5. zápas:



Brooklyn - Milwaukee 114:108



/stav série: 3:2/

New York 16. júna (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Východnej konferencie NBA nad Milwaukee Bucks 114:108 a v sérii vedú 3:2. Hrdinom duelu bol Kevin Durant, ktorý dosiahol triple-double za 49 bodov, 17 doskokov a desať asistencií. Stal sa tak prvým hráčom v histórii ligy, ktorý dosiahol aspoň 45 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií v jednom zápase play off.