NBA: Brooklyn zvíťazil nad Clevelandom

výsledky NBA:



Detroit - Milwaukee 101:131,

Washington - New York 92:114,

Brooklyn - Cleveland 118:107,

Toronto - Houston 117:115,

Miami - Atlanta 113:109,

Chicago - Charlotte 117:133,

Dallas - Portland 128:78,

Utah - Phoenix 105:111,

Los Angeles Lakers - Oklahoma City 120:101

New York 9. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zdolali v noci na sobotu Cleveland Cavaliers 118:107 a jeden zápas pred koncom základnej časti sa posunuli pred svojho súpera na 7. priečku Východnej konferencie NBA. Držia tak pozíciu, ktorá im v predkole play off zaručuje výhodu domáceho prostredia. Kevin Durant potiahol tím 36 bodmi.Brooklyn a Cleveland majú náskok jedného zápasu pred Atlantou a Charlotte a v prípade úspechu v nedeľu večer sa stretnú opäť v súboji o 7. nasadenú priečku do play off. Cavaliers však budú mať náročnú pozíciu proti Milwaukee, ktoré sa bude snažiť udržať druhú priečku na východe pred Bostonom. Brooklyn privíta Indianu.