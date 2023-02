NBA: Brooks si nezahrá jeden zápas,Mitchell s pokutou 20-tisíc dolárov

Memphis 4. februára (TASR) - Basketbalista Dillon Brooks z tímu Memphis Grizzlies dostal trest na jeden zápas a Donovan Mitchell z Clevelandu Cavaliers pokutu 20-tisíc dolárov za vzájomnú potýčku vo štvrtkovom zápase. Informovala o tom agentúra AP.



Brooks udrel Mitchela do oblasti slabín počas tretej štvrtiny. Mitchell následne spadol na palubovku, no po súperovi hodil loptu a aj do neho strčil. Obaja hráči dostali za incident trest do konca zápasu. Mitchell následne obvinil Brooksa, že je to zákerný hráč: "Taký je. V tejto lige to ukázal už veľakrát. Osobné súboje zvádzame už roky. Nie je to nič nové."