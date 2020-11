Bryanta, Duncana a Garnetta uvedú do Siene slávy v máji

Springfield 29. novembra (TASR) – Kobe Bryant, Tim Duncan a Kevin Garnett vstúpia do basketbalovej Siene slávy v máji 2021. Ceremoniál museli odložiť pre pandémiu koronavírusu, vedenie NBA stanovilo náhradný termín na 13. – 15. mája.



Bryant, ktorý skonal 26. januára pri nehode vrtuľníka, Garnett a Duncan sa počas svojich hráčskych rokov dostali dovedna do 48 výberov All Star Game. Do Siene slávy ich vybrali v apríli. Okrem nich sa dočká pocty aj niekdajšia hviezda ženskej WNBA Tamika Catchingsová. Informoval o tom web NBA.