NBA: Bryanta uvedú do basketbalovej Siene slávy už v tomto roku

Springfield 27. januára (TASR) - Kobe Bryant sa už v tomto roku stane členom basketbalovej Siene slávy. In memoriam ho tam uvedú v americkom Springfielde v auguste. Potvrdil to šéf Siene Slávy Jerry Colangelo.



"Kobeho si uctíme tak, ako si to zaslúži. Vďaka nemu, Timovi Duncanovi a Kevinovi Garnettovi očakávame jeden z najsilnejších ročníkov," uviedol Colangelo podľa USA Today. Všetky mená oznámia predstavitelia Siene slávy v apríli.



Bryant v nedeľu tragicky zomrel po nehode helikoptéry neďaleko Los Angeles spolu so svojou 13-ročnou dcérou a ďalšími siedmimi pasažiermi na palube.